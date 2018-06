Bandara Depati Amir Sediakan Layanan "Self Check In" untuk Pemudik

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Manajemen Bandara Depati Amir Pangkalpinang membuka counter self check in bagi penumpang yang tidak membawa bagasi di seluruh keberangkatan area terminal penerbangan domestik.

Counter check in tersebut dibuat untuk mengurangi potensi antrean panjang pemudik di tiap-tiap counter check in yang sudah ada sebelumnya.

"Counter self check in tanpa bagasi kami siapkan Khusus untuk tempat-tempat yang mendominasi arus mudik," kata Staff check in bandara, Rini, Selasa (12/6/2018) siang.

Rini menjelaskan, counter self check intanpa bagasi itu ditempatkan di area publik, berbeda dengan area check in pada umumnya yang terlebih dahulu harus melalui security check point (SCP), di mana penumpang dan barang bawaannya diperiksa menggunakanmetal detector serta mesin x-ray.

Adapun counter self check in tanpa bagasi diperuntukkan bagi penumpang dengan jadwal penerbangan maksimal dua jam setelah melakukan check in.

Melalui countertersebut, penumpang dapat mencetak boarding pass masing-masing, kemudian diarahkan menuju akses masuk kru maskapai sehingga tidak perlu antre lagi dengan penumpang lain yang belum check in.

Pada tiap counter juga disiagakan beberapa personel customer service mobile untuk membantu penumpang dalam melakukancheck in.

"Dengan self check in non bagasi, harapannya dapat memangkas waktu persiapan penumpang sebelum naik pesawat dan tetap bisa mudik dengan nyaman," tutupnya.(*)