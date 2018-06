Hidup Enak di Indonesia, Ini Kondisi Rumah DJ Butterfly di Thailand, Begini Perlakuan Pada Sang Ibu

BANGKAPOS.COM - Bekerja sambil merantau di negeri orang tentu tidaklah mudah.

Hal itulah yang dirasakan oleh DJ Butterfly, datang dari Thailand ke Indonesia untuk merantau dan mengadu nasib.

Sekarang, karier DJ Butterfly semakin menanjak, dirinya sudah beberapa kali diundang ke acara-acara televisi.

Beberapa hari belakangan ini, DJ Butterfly sempat menuliskan dirinya yang kangen dengan kampung halaman juga ibunya.

Ternyata, uang yang selama ini DJ Butterfly dapatkan akan ia gunakan untuk membahagiakan ibunya loh!

Lewat akun Instagramnya, DJ Butterfly mengunggah beberapa foto rumahnya di Thailand.

Bagian dalam rumah DJ Butterfly mempunyai cat berwarna biru muda.

Rumahnya tampak sederhana dan terlihat mirip dengan rumah-rumah yang ada di Indonesia.

Bersama dengan foto itu, DJ Butterfly juga menuliskan pesan haru yang ditujukan kepada ibunya.

"One day wait me i will do rumah baru buat ibu more than this wait me i miss you mom," tulis DJ Butterfly seperti dikutip Grid.ID (12/6/2018).