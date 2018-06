Momen Haru Keponakan Tyas Mirasih Ziarahi Makam Ibunya, Sudah Yatim Piatu saat Masih Balita

BANGKAPOS.COM - Keponakan kecil Tyas Mirasih yang sempat mencuri perhatian publik, Amandine Cattleya Billy, membuat banyak orang bersimpati karena jalan hidupnya.

Di usia yang masih anak-anak (5 tahun), Amandine harus kehilangan ayah dan ibunya.

Ibunda Amandine, Sisilia Supriyadi, meninggal dunia pada 2017 lalu.

Sedangkan ayah Amandine sudah meninggal dunia setahun sebelumnya.

Cerita hidup Amandine yang yatim piatu di usia muda itu sempat diunggah oleh Tyas Mirasih.

Dalam postingan Tyas, ia mengungkap betapa tegarnya Amandine menerima kenyataan tersebut.

"Ka @sisiliasupriyadi

i promise you we will take care of your daughter.

I never thought she would be stronger than we are, even stronger than I am.

She keeps on calming me down :')

and she said 'mommy is so pretty with all of these flowers'," tulis Tyas MIrasih.

