Mudik, Begini Cara Nonton Film Gratis Pakai Aplikasi BukaNonton, Buruan Coba

BANGKAPOS.COM - Seperti yang diketahui bahwa beberapa pengguna Kerata Api akan digratiskan nonton film di aplikasi Bukalapak.

Fitur ini diberi nama BukaNonton dan hanya berlaku mulai tanggal 11 Juni hingga 30 Juni 2018.

Dengan menggunakan aplikasi ini, kamu bisa nonton setidaknya 20 film favorit untuk menemani perjalanan mudikmu.



Nah, buat kamu yang penasaran dengan cara menggunakan fitur BukaNonton milik Bukalapak ini, tim NexTren.com bakal kasih tahu informasinya.

Pertama-tama, tentu kamu harus install aplikasi Bukalapak di perangkat kamu.

Setelah itu, ganti jaringan koneksi internet ke WiFi: BukaNonton by Bukalapak.

Sebagai informasi, WiFi dan passwordnya bisa kamu dapatkan jika kamu naik kereta api kelas eksekutif Sembrani 1, Sembrani 2, dan Bima.

Nah, kamu bisa langsung buka aplikasi BukaNonton dan pilih berbagai kategori film yang kamu inginkan deh.

Berikut ini beberapa film yang bisa kamu pilih Dilan 1990; Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 dan 2; Si Juki The Movie; My Stupid Boss; Comic 8; Comic 8: Casino Kings Part 1 dan 2; Teman Tapi Menikah; Laskar Pelangi 2: Edensor; Coboy Junior The Movie; Benyamin Biang Kerok; Sajadah Ka'bah; Haji Backpacker; Surat Kecil untuk Tuhan; Jomblo; Negeri Van Oranje; Bulan Terbelah di Langit Amerika Part 1 dan 2; serta, Keluarga Tak Kasat Mata.

Bagaimana, mudah kan?.(*)

Artikel ini telah tayang di Nextren dengan judul Cara Mudah Pakai Fitur BukaNonton, Nonton Film Sepuasnya Tanpa Kuota.