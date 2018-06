Bukan Hanya Pantun, Ini Kumpulan Ucapan Selamat Idulfitri Mengunakan Bahasa Inggris!

BANGKAPOS.COM - Hanya dalam hitungan hari, bulan suci Ramadhan hampir berakhir.

Artinya, seluruh umat Muslim di dunia akan segera merayakan Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

Meski jatuhnya tanggal 1 Syawal 1439 H baru akan ditentukan melalui Sidang Isbat, Kamis (14/6/2018) besok, euforia Idul Fitri sudah bisa dirasakan di beberapa daerah.

Biasanya, jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri masyarakat gemar bertukar ucapan Selamat Idul Fitri pada kerabat, maupun kolega.

Tak hanya melalui pesan singkat (sms), kini masyarakat lebih memilih untuk menggunakan aplikasi chatting untuk saling bertukar pesan.

Belum menemukan kata-kata yang pas buat dishare lewat WhatsAppmu jelang Hari Raya Idul Fitri tiba?

Tak hanya ucapan dalam bahasa Indonesia, kamu juga bisa memberikan ucapan spesial menggunakan Bahasa Inggris lho.

Berikut TribunStyle.com rangkum, kumpulan kata ucapan Selamat Idul Fitri 1439 H dalam Bahasa Inggris dan artinya yang pas banget buat saling menyampaikan ketulusan di hari nan fitri.

#1

This time is the best time for us to be the best people in this world.