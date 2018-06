Catat Ini Jadwal Siaran Piala Dunia di Trans7 dan Trans TV Jangan Sampai Lupa!

BANGKAPOS.COM - Pada 14 Juni 2018 gelaran olahraga paling bergengsi di planet Bumi mulai dihelat di Rusia.

Piala Dunia 2018 namanya dan akan diikuti 32 negara.

Meski minus Belanda dan Italia, Piala Dunia 2018 diyakini tidak akan berkurang daya pikatnya.



Di Indonesia, siaran langsung Piala Dunia 2018 akan disiarkan di Trans TV dan Trans 7.

Berikut jadwal kompletnya:

FASE GRUP

Kamis, 14 Juni 2018

Rusia vs Arab Saudi - Grup A (Luzhniki), 22:00 WIB, Trans TV.

Jumat, 15 Juni 2018

Mesir vs Uruguay - Grup A (Ekaterinburg Arena), 19:00 WIB, Trans TV

Maroko vs Iran - Grup B (St. Petersburg), 22:00 WIB, Trans TV

Sabtu, 16 Juni 2018

Portugal vs Spanyol - Grup B (Fisht Olympic), 01:00 WIB, Trans TV

Prancis vs Australia - Grup C (Kazan Arena), 17:00 WIB, Trans TV

Argentina vs Islandia - Grup D (Spartak), 20:00 WIB, Trans TV

Peru vs Denmark - Grup C (Mordovia Arena), 23:00 WIB, Trans TV

Minggu, 17 Juni 2018

Nigeria vs Kroasia - Grup D (Kaliningrad), 02:00 WIB, Trans TV

Kosta Rika vs Serbia - Grup E (Samara Arena), 19:00 WIB, Trans TV

Jerman vs Meksiko - Grup F (Luzhniki), 22:00 WIB, Trans TV