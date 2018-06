Sebulan Sudah Pernikahannya dengan Greg Nwokolo Kimmy Unggah Video Naik Mobil Mewah Bareng Suami

BANGKAPOS.COM - Sebulan sudah presenter sekaligus model Kimmy Jayanti menikmati status baru sebagai nyonya Gregory.

Ia menikah dengan pesepak bola Greg Nwokolo pada Senin (21/5/2018).

Greg sendiri dikenal sebagai pesepak bola asal Nigeria yang sudah menjadi WNI (Warga Negara Indonesia) karena proses naturalisasi.

Kimmy dan Greg menikah di Australia.

Pernikahan mereka sempat jadi sorotan karena keduanya ternyata sudah lama menjalin hubungan.

Tak pernah tampil mesra, mereka langsung umumkan pernikahan.

Kini keduanya tengah menikmati masa-masa bulan madu.

Terlihat dari Instagram Kimmy, mereka mengunjungi banyak tempat seperti California, Hawaii, dan lokasi yang digunakan untuk syuting Jurrasic Park.

Kimmy banyak mengunggah foto bulan madunya melalui Instagram.

Ia tampak menikmati liburan yang cukup berkesan dan mewah itu.

Salah satu kemewahan yang terlihat adalah kendaraan yang digunakan Kimmy dan Greg selama di Hawaii.

Kamis (14/6/2018), Kimmy mengunggah fotonya berpose di sebuah mobil berwarna kuning.

Mobil yang digunakan Kimmy adalah mobil kap terbuka.

Kimmy Jayanti

"my ride for today," tulisnya dalam postingan itu.

Banyak netizen mengagumi foto tersebut.

"Keren bgt ini cewek,"

"Cakeeep,"

"Kecje badaiii,"

Tak hanya foto, Kimmy juga mengunggah video di Instagram Story.

Ia terlihat keluar dari hotel dan langsung menuju mobil kuning yang menunggunya di depan hotel.

Greg sudah duduk di belakang kursi kemudi.

"Hey sir, can I come in sir?," tanyanya menggoda.

Di video yang lain, ia sudah duduk di mobil sambil menunjukkan pemadangan jalanan Hawaii yang ia lewati.

Berikut tonton videonya:

(TribunSolo.com, Galuh Palupi Swastyastu)