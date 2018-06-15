Jangan Lupa, Ini 6 Sunnah Sebelum Shalat Idul Fitri, Nomor 6 soal Jalan Mana Dilewati
Rupanya, ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan sebelum menunaikan shalat Idul Fitri. Apa saja?
BANGKAPOS.COM--Mari mengumandangkan takbir.
اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَر اَللَّهُ اَكْبَرْ ـ لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ ـ اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ اَللَّهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً ـ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَلاَنَعْبُدُ اَلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْـدَهُ وَنَصَرَعَبِدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ . اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ
Allahu akbar.. Allahu akbar.. Allahu akbar.. Laa - ilaaha - illallaahu wallaahu akbar. Allaahu akbar walillaahil - hamd.
Allahu akbar.. Allahu akbar.. Allahu akbar.....
Allaahu akbar kabiiraa walhamdulillaahi katsiiraa,...
wasubhaanallaahi bukrataw - wa ashillaa.
Laa - ilaaha illallallahu walaa na'budu illaa iyyaahu
Mukhlishiina lahuddiin Walau karihal - kaafiruun Walau karihal munafiqun Walau karihal musyriku
Laa - ilaaha - illallaahu wahdah, shadaqa wa'dah, wanashara 'abdah, - wa - a'azza - jundah, wahazamal - ahzaaba wahdah.
Laa - ilaaha illallaahu wallaahu akbar. Allaahu akbar walillaahil - hamd.
Selamat datang Hari Kemenangan.
Pada hari nan fitri ini, umat Muslim akan melaksanakan shalat Ied.
Shalat Ied dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu, shalat Ied saat Idul Fitri dan Idul Adha.
Rupanya, ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan sebelum menunaikan shalat Idul Fitri.
Apa saja?
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