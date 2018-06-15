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Jangan Lupa, Ini 6 Sunnah Sebelum Shalat Idul Fitri, Nomor 6 soal Jalan Mana Dilewati

Rupanya, ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan sebelum menunaikan shalat Idul Fitri. Apa saja?

Jangan Lupa, Ini 6 Sunnah Sebelum Shalat Idul Fitri, Nomor 6 soal Jalan Mana Dilewati
Express.co.uk
Salat Idul Fitri 

BANGKAPOS.COM--Mari mengumandangkan takbir.

‎اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَر اَللَّهُ اَكْبَرْ ـ لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ ـ اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ اَللَّهُ اَكْبَرْ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَاَصِيْلاً ـ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَلاَنَعْبُدُ اَلاَّ اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ لآاِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْـدَهُ وَنَصَرَعَبِدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ . اَللَّهُ اَكْبَرْ اَللَّهُ اَكْبَرْ وَلِلَهِ الْحَمْدُ

Allahu akbar.. Allahu akbar.. Allahu akbar.. Laa - ilaaha - illallaahu wallaahu akbar. Allaahu akbar walillaahil - hamd.

Allahu akbar.. Allahu akbar.. Allahu akbar..... Allaahu akbar kabiiraa walhamdulillaahi katsiiraa,... wasubhaanallaahi bukrataw - wa ashillaa.
Laa - ilaaha illallallahu walaa na'budu illaa iyyaahu
 Mukhlishiina lahuddiin Walau karihal - kaafiruun Walau karihal munafiqun Walau karihal musyriku

Laa - ilaaha - illallaahu wahdah, shadaqa wa'dah, wanashara 'abdah, - wa - a'azza - jundah, wahazamal - ahzaaba wahdah.
Laa - ilaaha illallaahu wallaahu akbar. Allaahu akbar walillaahil - hamd.

Selamat datang Hari Kemenangan.

Pada hari nan fitri ini, umat Muslim akan melaksanakan shalat Ied.

Shalat Ied dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu, shalat Ied saat Idul Fitri dan Idul Adha.

Rupanya, ada beberapa sunnah yang bisa dilakukan sebelum menunaikan shalat Idul Fitri.
Apa saja?

1. Mandi Sebelum Berangkat shalat Ied

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Tags
Idul Fitri
Salat Ied
Sunah
takbir
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Editor: Iwan Satriawan
Sumber: TribunStyle.com
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