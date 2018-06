Foto Shah Rukh Khan Beri Salam Idul Fitri Ini Menggemaskan, Ganteng!

BANGKAPOS.COM -- Satu artis Bollywood yang merayakan lebaran yaitu Shah Rukh Khan.

Seperti biasa, Shah Rukh Khan memberikan ucapan selamat lebaran Idul Fitri untuk para penggemarnya, Sabtu (16/6/2018).

Aktor berjuluk King Khan ini mengirimkan salam lebaran dengan unggahan menggemaskan.

Shah Rukh Khan mengunggah foto bersama dengan putra bungsunya.

Pada unggahan ini, ayah dan anak ini hanya menampilkan satu sisi wajahnya.

Keduanya kompak terlihat tersenyum ke arah kamera.

Melalui caption, Shah Rukh Khan memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri.

"Love is always only in the eyes….here’s all of ours to u on Eid. Eid Mubarak to everyone & may ur families be happy & healthy.

(Cinta selalu hanya di mata, ini semua dari kami untuk kalian di Eid. Eid Mubarak untuk semua orang dan semoga keluarga kalian bahagia dan sehat)" ungkap Shah Rukh Khan.