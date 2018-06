Prilly Latuconsina Pacaran dengan Maxime Bouttier, Ayahnya Bisa Nangis Jika Putrinya Nikah Muda

BANGKAPOS.COM, TANGERANG SELATAN - Ayah Prilly Latuconsina, Rizal Latuconsina, mengatakan ia senang mengetahui putrinya menjalin asmara dengan Maxime Bouttier.

"Cocok sih," kata Rizal saat ditemui di kediaman kakek Prilly di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Jumat (15/6/2018).

"Karena saya lihat Prilly hari-harinya ceria."

//

"Saya enggak pernah lihat Prilly sedih selama (berpacaran dengan) Maxime," ujarnya, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

Diberitakan TribunSolo.com sebelumnya, sepasang artis peran, Prilly dan Maxime, ini diketahui berpacaran sejak sekitar enam bulan terakhir.

//

Dalam wawancara pada 5 Januari 2018 lalu, Prilly mengaku sudah mengenal Maxime sejak dua tahun sebelum mereka menjalin kasih.

Mereka juga pernah terlibat dalam sinetron yang sama, Bawang Merah Bawang Putih yang diproduksi MD Entertainment.

Bertemu

Rizal juga mengungkapkan bahwa Maxime sudah beberapa kali bertemu dengannya.

"Sering he he he, sudah beberapa kali," katanya.

"Ya ngobrol santai aja, belum ngobrol yang serius," ungkapnya.

Namun saat Rizal ditanya tentang restu jika sang putri akan menikah di usia muda, Prilly langsung menyahut.

"Nanti Papa nangis kalau aku nikah muda," ucapnya.

"'Kamu jangan nikah muda, Papa enggak mau ditinggalin kamu'. Hahaha... iya kan Pa?" sahut Prilly.

Rizal pun menjawab perkataan puterinya.

"Mungkin dia sekolah dulu ya, biar kelar, itu aja sih," ucap Rizal.

Kehangatan Suasana Lebaran Keluarga Prilly Latuconsina

Artis peran Prilly Latuconsina merayakan Lebaran bersama keluarga besarnya di kediaman kakeknya, M Sidik Latuconsina, di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Jumat (15/6/2018).

Prilly yang datang bersama kedua orangtuanya dan sang adik, Raja Latuconsina, langsung disambut hangat oleh kakek dan neneknya.

Prosesi sungkeman lantas digelar demi meminta maaf akan kesalahan yang telah dilakukan. Suasana haru terasa ketika satu per satu melakukan sungkem kepada kake dan nenek Prilly yang duduk di kursi.

Suasana berganti ceria saat organ tunggal mulai memainkan lagu-lagu khas Maluku. Keluarga dan para tamu juga menari membentuk formasi dansa lenso. Acara berubah heboh saat opa Prilly memberikan sawer bagi yang sedang berjoget.

Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini Prilly tidak bisa menyanyikan lagu Maluku kesayangan sang opa.

"Iya aku tahun ini enggak bisa nyanyi karena habis operasi geraham. Masih ada jahitan di mulut," ungkap Prilly.

"Ya bagaimana lagi. Tapi ada yang hambar saja," timpal opa Prilly.

Selepas menyanyi, para tamu pun menikmati hidangan khas Lebaran yang disajikan seperti opor ayam dan ketupat.

"Selamat Lebaran ya semua. Mohon maaf lahir dan batin ya," ujar Prilly.