Deddy Corbuzier Cium Pipi Cewek Cantik, Mantan Istri Lakukan Hal Tak Terduga, Netter Heboh

BANGKAPOS.COM - Pasca bercerai dengan Kalina Oktarani di tahun 2005, Deddy Corbuzier belum memutuskan untuk menikah dengan perempuan lain.

Deddy sempat dikabarkan dekat dengan Chika Jessica, namun kemudian berpisah.

Dikutip dari akun @lambe_turah (17/6/2018), sebuah unggahan sukses mencuri perhatian netter.

Deddy terlihat mencium pipi seorang perempuan cantik.

Ialah Sabrina Chairunnisa, juara ke 3 Puteri Indonesia 2011.

Sabrina adalah perwakilan dari Sumatera Utara dan sukses menapaki dunia hiburan Indonesia.

Dalam unggahan tersebut, pipi Sabrina terlihat sedang dicium Deddy.

"While waiting for the famous (emoji) in town!" tulis Sabrina.

Sabrina menambahkan emoji bentuk hati di depan keterangan foto yang ia tulis.

Tak hanya itu, hubungan khusus Sabrina dan Deddy ini nampaknya juga diamini oleh mantan istri Deddy, Kalina Octaranny.