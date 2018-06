Dipuji Maia Estianty, Yuni Shara Malah Bongkar Fakta Ini, Netizen Heboh

BANGKAPOS.COM - Kabar kedekatan Maia Estianty dan pengusaha tajir Irwan Danny Mussry kian terkuak.

Setelah foto-foto kedekatan mereka banyak beredar, kini kabar itu semakin diperkuat dengan pengakuan sahabat Maia, penyanyi Yuni Shara.

Penyanyi asal Kota Batu, Jawa Timur ini bahkan menyebut Maia sebagai nyonya IM alias Irwan Mussry.



Hal ini berawal dari unggahan Maia di akun instagramnya.

Saat itu, wanita asal Surabaya ini mengunggah dua foto, yakni foto anaknya, Al Ghazali dan Yuni Shara serta foto kebersamaan dengan teman-temannya saat berlebaran di rumahnya.

Maia juga menyisipkan pujiannya untuk Yuni.

"Thank you dah lebaranan di rumah, anyway busway, Tante @yunishara36 muda amat foto ama @alghazali7 hahaha..

#lebaran #maiaestianty #diarymaia #bff ," tulisnya.

Yuni pun mengomentari unggahan tersebut.

yunishara36: Kenal @alghazali7 dari piyik, rambute gondrong... saiki wes gede, ganteng persis bundane plek ketiplek

.

Suwon Mai.... Salad solo ne Uenak, Tambah pinte masak nyonyah IM

uun.nnnAl ganteng bgt

Mendapat sindiran itu, Maia pun menjawabnya.