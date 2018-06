Pengguna Telkomsel Bisa Live Streaming Piala Dunia 2018 di Smartphone, Begini Caranya

BANGKAPOS.COM - Selain menyaksikan siaran langsung melalui televisi, Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia juga bisa disaksikan secara live streaming melalui smartphone.

Sebagai "Licensed Mobile Broadcaster", Telkomsel menawarkan layanan khusus bagi penggunanya untuk menonton pertandingan Piala Dunia 2018.

Malalui aplikasi video digital MAXstream, Telkomsel menyediakan saluran khusus, yang menyiarkan seluruh 64 pertandingan.

Aplikasi MAXstream bisa diunduh pelanggan Telkomsel melalui Google Play Store di tautan berikut dan Apple App Store di tautan ini.

MAXstream sejatinya merupakan aplikasi video digital berisikan beberapa konten seperti film, TV show, olahraga, atau kartun dari berbagai saluran layanan video-on-demand maupun televisi internasional.

Seluruh rangkaian program Piala Dunia 2018 mulai dari Pre-World Cup dan Pre-Friendly Matches akan tersedia.

Khusus untuk Piala Dunia 2018, Telkomsel menyediakan paket kuota VideoMAX 30 GB dengan harga Rp 10 di aplikasi MAXstream.

Saluran ini juga menghadirkan tayangan seputar Piala Dunia seperti "Prime Sports Special World Cup", "World Cup Best Moment" yang tayang pukul 09.00 WIB dan "World Cup Daily Highlights" yang tayang pukul 09.30 WIB.

Menurut Direktur Marketing Telkomsel, Alistair Johnston, pertumbuhan konsumsi mobile video pelanggan Telkomsel meningkat signifikan.

"Dalam kurun waktu setahun terakhir, pertumbuhan trafik konten video di jaringan Telkomsel meningkat signifikan hingga 250 persen," jelas Alistair dalam keterangan tertulis yang diterima KompasTekno.

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2018 Rusia

Berikut ini jadwal lengkap Piala Dunia 2018 Rusia yang disiarkan di Trans 7 dan Trans TV seperti dilansir dari TribunWow.com.

Penyisihan grup

Kamis, 14 Juni 2018

Rusia vs Arab Saudi - Grup A (Luzhniki), 22:00 WIB, Trans TV.

Jumat, 15 Juni 2018

Mesir vs Uruguay - Grup A (Ekaterinburg Arena), 19:00 WIB, Trans TV

Maroko vs Iran - Grup B (St. Petersburg), 22:00 WIB, Trans TV

Sabtu, 16 Juni 2018

Portugal vs Spanyol - Grup B (Fisht Olympic), 01:00 WIB, Trans TV

Prancis vs Australia - Grup C (Kazan Arena), 17:00 WIB, Trans TV

Argentina vs Islandia - Grup D (Spartak), 20:00 WIB, Trans TV

Peru vs Denmark - Grup C (Mordovia Arena), 23:00 WIB, Trans TV

Minggu, 17 Juni 2018

Nigeria vs Kroasia - Grup D (Kaliningrad), 02:00 WIB, Trans TV

Kosta Rika vs Serbia - Grup E (Samara Arena), 19:00 WIB, Trans TV

Jerman vs Meksiko - Grup F (Luzhniki), 22:00 WIB, Trans TV

Senin, 18 Juni 2018

Brasil vs Swiss - Grup E (Rostov Arena), 01:00 WIB, Trans TV

Swedia vs Korsel - Grup F (Nizhny Novgorod), 19:00 WIB, Trans TV

Belgia vs Panama - Grup G (Fisht Olympic), 22:00 WIB, Trans TV

Selasa, 19 Juni 2018

Tunisia vs Inggris - Grup G (Volgograd), 01:00 WIB, Trans TV

Kolombia vs Jepang - Grup H (Mordovia Arena), 17:00 WIB, Trans TV

Polandia vs Senegal - Grup H (Spartak), 22:00 WIB, Trans TV

Rabu, 20 Juni 2018

Rusia vs Mesir - Grup A (St Petersburg), 01:00 WIB, Trans TV

Portugal vs Maroko - Grup B (Luzhniki), 19:00 WIB, Trans TV

Uruguay vs Arab Saudi - Grup A (Rostov Arena), 22:00 WIB, Trans TV

Kamis, 21 Juni 2018

Iran vs Spanyol - Grup B (Kazan Arena), 01:00 WIB, Trans TV

Denmark vs Australia - Grup C (Samara Arena), 19:00 WIB, Trans TV

Prancis vs Peru - Grup C (Ekaterinburg Arena), 22:00 WIV, Trans TV

Jumat, 22 Juni 2018

Argentina vs Kroasia - Grup D (Nizhny Novgorod), 01:00 WIB, Trans TV

Brasil vs Kosta Rika - Grup E (Sat Petersburg), 19:00 WIB, Trans TV

Nigeria vs Islandia - Grup D (Volgograd), 22:00 WIB, Trans TV

Sabtu, 23 Juni 2018

Serbia vs Swiss - Grup E (Kaliningrad), 01:00 WIB, Trans TV

Belgia vs Tunisia - Grup B (Spartak), 19:00 WIB, Trans TV

Korsel vs Meksiko - Grup F (Rostov Arena), 22:00 WIB, Trans TV

Minggu, 24 Juni 2018

Jerman vs Swedia - Grup F (Fisht Olympic), 01:00 WIB, Trans TV

Inggris vs Panama - Grup G (Nizhny Novgorod), 19:00 WIB, Trans TV

Jepang vs Senegal - Grup H (Ekaterinburg Arena), 22:00 WIB, Trans TV

Senin, 25 Juni 2018

Polandia vs Kolombia - Grup H (Kazan Arena), 01:00 WIB, Trans TV

Arab Saudi vs Mesir - Grup A (Volgograd), 21:00 WIB, Trans 7

Uruguay vs Rusia - Grup A (Samara Arena), 21:00 WIB Trans TV

Selasa, 26 Juni 2018

Iran vs Portugal - Grup B (Mordovia Arena), 01:00 WIB, Trans 7

Spanyol vs Maroko - Grup B (Kaliningrad), 01:00 WIB, Trans TV

Australia vs Peru - Grup C (Fisht Olympic), 21:00 WIB, Trans 7

Denmark vs Prancis - Grup C (Luzhniki), 21:00 WIB, Trans TV

Rabu, 27 Juni 2018

Nigeria vs Argentina - Grup D (St Petersburg), 01:00 WIB, Trans TV

Islandia vs Kroasia - Grup D (Rostov Arena), 01:00, Trans 7

Korsel vs Jerman - Grup F (Kazan Arena), 21:00 WIB, Trans TV

Meksiko vs Swedia - Grup F (Ekaterinburg Arena), 21:00 WIB, Trans 7

Kamis, 28 Juni 2018

Serbia vs Brasil - Grup E (Spartak), 01:00 WIB, Trans TV

Swiss vs Kosta Rika - Grup E (Nizhny Novgorod), 01:00 WIB, Trans 7

Jepang vs Polandia - Grup H (Volgograd), 21:00 WIB, Trans TV

Senegal vs Kolombia - Grup H (Samara Arena), 21:00 WIB, Trans 7

Jumat, 29 Juni 2018

Inggris vs Belgia - Grup G (Kaliningrad), 01:00 WIB, Trans TV

Panama vs Tunisia - Grup G (Mordovia Arena), 01:00 WIB, Trans 7

Babak 16 besar

Sabtu, 30 Juni 2018

Juara Grup C vs Runner-up Grup D (Match 50, Kazan Arena), 21:00 WIB, Trans TV

Minggu, 1 Juli 2018

Juara Grup A vs Runner-up Grup B (Match 49, Fisht Olympic), 01:00 WIB, Trans TV

Juara Grup B vs Runner-up Grup A (Match 51, Luzhniki), 21:00 WIB, Trans TV

Senin, 2 Juli 2018

Juara Grup D vs Runner-up Grup C (Match 52, Nizhny Novgorod), 01:00 WIB, Trans TV

Juara Grup E vs Runner-up Grup F (Match 53, Samara Arena), 21:00 WIB, Trans TV

Selasa, 3 Juli 2018

Juara Grup G vs Runner-up Grup H (Match 54, Rostov Arena), 01:00 WIB, Trans TV

Juara Grup F vs Runner-up Grup E (Match 55, St Petersburg), 21:00 WIB Trans TV

Rabu, 4 Juli 2018

Juara Grup H vs Runner-up Grup G (Match 56, Spartak), 01:00 WIB, Trans TV

Perempat final

Jumat, 6 Juli 2018

Pemenang Match 49 vs Pemenang Match 50 (Match 57, Nizhny Novgorod), 21:00 WIB, Trans TV dan Trans 7

Sabtu, 7 Juli 2018

Pemenang Match 53 Vs Pemenang Match 54 (Match 58, Kazan Arena), 01:00 WIB, Trans TV dan Trans 7

Pemenang Match 55 Vs Pemenang Match 56 (Match 60, Samara Arena), 01:00 WIB, Trans TV dan Trans 7

Minggu, 8 Juli 2018

Pemenang Match 51 vs Pemenang Match 52 (Match 59, Fisht Olympic), 01:00 WIB, Trans TV dan Trans 7

Semifinal

Rabu, 11 Juli 2018

Pemenang Match 57 vs Pemenang Match 58 (Match 61, St Petersburg), 01:00 WIB, Trans TV dan Trans 7

Kamis, 12 Juli 2018

Pemenang Match 59 vs Pemenang Match 60 (Match 62, Luzhniki), 01:00 WIB, Trans TV dan Trans 7

Perebutan tempat ketiga

Sabtu, 14 Juli 2018

Kalah Match 61 vs Kalah Match 62 (Match 63, St Petersburg), 21:00 WIB, Trans TV dan Trans 7

Final

Minggu, 15 Juli 2018

Pemenang Match 61 vs Pemenang Match 62 (Luzhniki), 22:00 WIB, Trans TV dan Trans 7

