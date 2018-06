Begini 5 Ciri Pemimpin yang Bikin Kita Sukses dan Antimainstream

BANGKAPOS.COM – Orang yang memiliki pemikiran berbeda dari kebanyakan orang mungkin akan dipandang sebagai pemberontak.

Tetapi sebenarnya mereka juga memiliki potensi menjadi pemimpin yang kompetitif di kemudian hari.

Mereka yang berpikiran antimainstream akan melakukan hal yang melawan sesuatu yang berbeda untuk menghindar stereotip yang ada.

Berikut ini cara kita bisa sukses dan menjadi pemimpin yang antimainstream.

Identifikasi perbedaan dan bakat diri

Apa yang menjadi keunikan dari diri kita, dan berbeda dari orang lain.

Manfaatkan hal tersebut untuk jadi kelebihan kita dan biarkan semua orang mengetahuinya.

Saat melamar pekerjaan, tunjukkan potensi kita tersebut, dan buat kita berbeda dari yang lain.

Jadilah diri sendiri, dan buat sesuatu yang out of the box.

Penasaran