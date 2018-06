Irwan Mussry Makin Dekat dengan Keluarga Maia Estianty, Yuni Shara Beber Hal Mengejutkan Ini

BANGKAPOS.COM - Hubungan Maia Estianty dan Irwan Mussry masih menuai tanya.

Tak sedikit yang penasaran dengan kelanjutan pasangan ini.

Kali ini netizen semakin penasaran dengan hubungan Maia dan Irwan gara-gara sebuah komentar dari Yuni Shara.

Masih suasana lebaran, Maia mengajak para sahabatnya untuk merayakan bersama di rumah.

Satu diantara para sahabat yang ikut hadir yakni Yuni Shara.

Maia pun mengunggah foto Yuni yang sedang bersama Al Ghazali.

Lewat keterangan foto tersebut, Maia berterima kasih pada Yuni dan para sahabat lainnya yang sudah bersedia hadir merayakan lebaran di rumahnya.

Tak hanya itu, Maia juga mengagumi penampilan Yuni yang masih terlihat muda hingga sekarang.

"Thank you dah lebaranan di rumah, anyway busway, Tante @yunishara36 muda amat foto ama @alghazali7 hahaha..

#lebaran #maiaestianty #diarymaia #bff #idulfitri2018."

Yuni yang sudah diundang dan dijamu dengan berbagai hidangan pun tak lupa berterima kasih pada Maia.