Main di Film Dimsum Martabak, Tyas Mirasih Ikut-ikutan Komentar Soal Akting Ayu Ting Ting

BANGKAPOS.COM - Film "Dimsum Martabak" ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu.

Hal terkait rating yang diberikan seorang netizen dengan akun twitter @djaycoholyc tentang film

yang mulai tayang 15 Juni 2018.

Bagaimana tidak heboh, pemilik akun twitter yang mengaku sudah menonton film tersebut memberi

tanggapan yang terbilang berani.

Dari angka 5, akun ini hanya memberi rating 0,5.

Di postingan lainnya, akun ini membeberkan pendapatnya.

Ia memberi komentar tentang para pemain, hingga jalannya cerita.

Termasuk diantaranya soal akting Ayu Ting Ting.

@djaycoholyc: Maybe Ayu Tingting can stick with her voice and sing. Akting dia ini mentah abis,