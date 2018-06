Nikita Mirzani Pakai Bikini di Tepi Kolam Renang, Wajah Azka Anaknya Cemberut Waktu Diajak Foto

BANGKAPOS.COM -- Artis seksi Nikita Mirzani masih berani tampil buka-bukaan meski sudah menikah. Ia berani tampil seksi mengenakan bikini saat berlibur ke Bali.

Menghabiskan waktu libur lebaran, Nikita Mirzani menghabiskan waktu bersama keluarganya.

Ia bahkan pergi liburan ke Bali dengan putranya, Azka usai merayakan Idul Fitri.

Ia pun memilih untuk bersantai di resor mewah dan juga berenang.

Di kolam renang, Nikita mengenakan bikini seksi.

Berfoto bersama anaknya, Nikita tak canggung menunjukan keseksiannya di depan kamera.

Ia memperlihatkan bagian tubuhnya yang seksi.

Namun saat difoto, ekspersi Azka malah cemberut.

Nikita Mirzani dan Azka (Instagram/nikitamirzanimawardi_17)

"A smile is happiness you’ll find right under your Nose,

Ps : susah bgt ini anak laki di ajak foto nya

@azkaraqillamawardi_al X @nikitamirzanimawardi_17," tulis Nikita.

Pada postingan itu, Nikita mematikan kolom komentarnya.