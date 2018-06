Travelling Jadi Obat untuk Syahrini, Nggak Nyangka Sumber Uangnya dari Hal ini

BANGKAPOS.COM - Usai berlebaran, penyanyi Syahrini langsung tancap berliburan. Inces memposting saat ia sedang berada dalam pesawat.

Menurut penyanyi bernama asli Rini Fatimah Jaelani itu, liburan sendiri adalah obat terbaik bagi dirinya.

"The Best Medicine Is To Travel Happy Even Tho You’re Travelling Alone (Obat-obatan Terbaik Adalah Bepergian Dengan Bahagia Bahkan Engkau Bepergian Sendiri)," tulis Syahrini.

Syahrini menulis dirinya duduk di kursi paling depan yang menjadi kursi favoritnya .

"#MyFavSeat #1st #1A," tulis Syahrini.

Usai memposting berada di Singapura, Syahrini lalu memposting dirinya berada di Incheon Airport, Korea Selatan.

Sering berpergian ke luar negeri, membuat para warga netizen.

akbarazwarDuuuuh mbak yg satu ini mah gk tertandingi dah...

lisin_1234: Penak yo mbk @princessyahrini wes dadi artis dan udah kaya raya bisa keliling main di luar negeri dan sedang kan saya cuma orang biasa dan orang tak punya

reval_42: Seandainya saya punya pesawat jet kek princess Syahrini,,,,behhh kemana pun jadi wkwkwk