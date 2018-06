Anak Anda Bandel?, Coba 5 Langkah Ini Untuk Mengatur Mereka

BANGKAPOS.COM - Kita sering kali dihadapkan dengan anak yang keras kepala dan tidak patuh.

Apalagi jika mereka tidak patuh di saat kita sedang sibuk.

Namun memarahi anak bukanlah jawaban atas sikap anak tersebut.

Sebaiknya, Anda sebagai orangtua membutuhkan cara lain agar hubungan antara anak dan orangtua bisa terbangun dengan baik.

Nah, jika Anda tidak tahu cara menangani anak Anda yang bandel, sebuah karya dari Paul Raeburn dan Kevin Zollman dengan judul "The Theory of Games for Parents" ini mungkin bisa jadi solusi dari masalah tersebut.

Dilansir dari bright side, berikut tips yang bisa diterapkan.

1. Anak tidak ingin digandeng

Kadang seorang anak tidak ingin digandeng oleh orangtuanya saat berjalan.

Untuk membuat mereka mau bergandeng tangan, mungkin Anda bisa bertukar peran dengannya, sehingga dia mau menggenggam tangan Anda.

2. Anak tidak ingin dihukum karena perilaku buruknya