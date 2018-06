Kejutan buat Cristiano Ronaldo dari Timnas Maroko

BANGKAPOS.COM - Tim nasional Maroko memiliki misi lebih dari sekadar menghentikan Cristiano Ronaldo kala berhadapan dengan timnas Portugal, Rabu (20/6/2018).

Cristiano Ronaldo yang menjadi kapten timnas Portugaltersebut tampil ganas dengan mencetak hat-trick pada laga melawan timnas Spanyol.

Pelatih timnas Maroko, Herve Renard, mengakui kemampuan spesial Ronaldo ini.

"Saya hanya bisa bilang bahwa Ronaldo adalah pemain yang spesial, bahkan hal itu mungkin tak cukup untuk mendeskripsikannya," kata Renard seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

Pujian Renard tak berarti Maroko akan memberikan perlakuan berbeda terhadap penyerang Real Madrid tersebut.

"Kami harus melakukan segala cara untuk membuat pertandingan ini tak terasa spesial baginya," ujar Renard.

Maroko saat ini menjadi juru kunci sementara Grup B dengan raihan nol poin.

Pada pertandingan pertama, Maroko menelan kekalahan 0-1 dari timnas Iran.

Kini Maroko harus berhadapan dengan timnas Portugal yang sedang on-fire berkat penampilan Ronaldo.

Jika gagal meraih poin kembali, Maroko akan berpeluang besar tersingkir dari Piala Dunia 2018.

Laga antara timnas Portugal versus timnas Maroko akan digelar pada Rabu (20/6/2018) pukul 19.00 WIB.