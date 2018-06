Posting Foto saat Liburan ke Bali, Instagram Nikita Mirzani Banjir Kritikan Netizen

BANGKAPOS.COM - Momen Lebaran Nikita Mirzani dihabiskan dengan berkumpul bersama keluarga.

Usai merayakan Idul Fitri, Niki bersama putranya, Azka berlibur ke Bali.

Ia pun memilih untuk bersantai di resor mewah dan juga berenang.



Di kolam renang, Nikita Mirzani pun mengenakan bikini two-pieces warna pink.

Ibu dua anak itu lantas mengunggah fotonya tengah mencium Azka di pinggir kolam renang.

"I love you so.... @azkaraqillamawardi_al X @nikitamirzanimawardi_17," tulis Nikita Mirzani dalam keterangan foto uanggahannya, Senin (18/6/2018).

Postingan Niki (Instagram)

Dengan balutan bikini, tato-tato yang ada di tubuh Nikita Mirzani pun tampak jelas.

Ia pun tak sungkan memamerkan keseksian tubuhnya pada penggemarnya di Instagram.

"A smile is happiness you’ll find right under your Nose, Ps : susah bgt ini anak laki di ajak foto nya,"tulis Nikita Mirzani.

Unggahan Nikita Mirzani (Instagram)

Namun unggahan-ungahan Nikita Mirzani tersebut justru panen kritik dari netizen.

@dessy4250: "Gak ads poto yg lebih pantas...masih suasana lebaran buu...."

@wardaalifya: "Bodyx cantik,sy pengemar mba niki,alangkah baiknya klu tdk diumbar apalagi ini suasana lebaran,minal adil walfazi mohon maaf lahir dan batin"

@nurulkyukyu: "Duh...ko d depan anaknya pake pakean kaya gitu...sayang banget badan bagus banget ko d liat banyak orang..."

(TribunWow.com/Ekarista R.P)