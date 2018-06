Begini Cantiknya Kekasih 'Mr Bean' yang Usianya Lebih Muda 29 Tahun

BANGKAPOS.COM--Rowan Atkinson alias tokoh Mr. Bean, wajahnya sudah tak asing lagi sebagai aktor yang sangat humoris.

Aktingnya dalam tayangan Mr. Bean selalu sukses membuat penonton terbahak-bahak melihat ulahnya.

Sangat jauh berbeda dengan penampilan dan gayanya sehari-hari sebagai seorang ayah dari 2 anak cantik dan tampan.

Ia memiliki dua anak bernama Lily Sastry dan Benjamin Atkinson dar istrinya, Sunetra Sastry yang menikah pada 1990.

Pernikahannya dengan Sunetra Sastry berujung perceraian pada tahun 2015.

Kemudian Rowan Atkinson menjalin hubungan dengan perempuan lain yang jauh lebih muda dari dirinya dan mantan istrinya.

Aktor usia 63 tahun itu memiliki seorang kekasih cantik bernama Louise Ford yang lebih muda 29 tahun darinya.

Louise Ford, kekasih Rowan Atkinson yang masih berusia 34 tahun itu juga berkarir sebagai seorang aktris.

Diketahui kedekatan Rowan Atkinson dengan Louise Ford ini sudah terjalin sejak pernikahannya di ujung tanduk.

