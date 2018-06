Mau Dapat Piala Adipura, Pemkab Bangka Harus Buat Perbup Sampah

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan Adipura semakin ketat.

Saat ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga maka pemerintah daerah diwajibkan membuat peraturan bupati mengenai pengelolaan persampahan.

Persyaratan tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah serius menangani masalah persampahan. Pasalnya ditargetkan tahun 2025, Indonesia sudah zero sampah.

"Kita ditekankan untuk membuat perbup. Kita sudah membuat perda tetapi belum membuat perbup, akan lampirkan juga neraca sampah. Sampah kita ini dibuat neracanya. Dari pusat itu ingin mendengarkan komitmen kita dari pemerintah daerah ini terhadap penanganan sampah," jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Meinalina, Jumat (22/6/2018) kepada bangkapos.com di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.

Oleh karena itu untuk pengumuman daerah yang bisa meraih penghargaan Adipura sebelumnya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018 ditunda untuk menyelesaikan peraturan bupati mengenai pengelolaan sampah.

Namun diakui Meinalina, pemerintah daerah juga harus mendukung sarana dan prasarana untuk menangani masalah persampahan seperti menambah armada truk pengangkut sampah. Ia bersyukur pada tahun 2018 ada penambahan satu unit truk pengangkut sampah.

"Untuk verifikasi penilaian Adipura ini nunggu perbup ini selesai dulu. Kemarin kan sudah ada pemeriksaan nilai kita alhamdulillah bagus. Sebelumnya ada penilaian yang turun karena ada masyarakat masih membakar sampah sekarang tidak ada. Namun itulah masyarakat ini kadang tidak kena diomong," sesal Meinalina.

Untuk itu perbup mengenai penanganan sampah tersebut harus selesai pada bulan Oktober 2018, jika tidak selesai maka Pemkab Bangka terancam tidak bisa meraih penghargaan Adipura.

"Untuk menghitung neraca persampahan ini harus dihitung hingga 2025. Dengan sarana dan prasarana yang seperti ini apakah kita bisa, itu yang berat. Kita juga harus menganggarkan untuk sarana dan prasarsna makanya kita buat perbup ini dan menghitung neraca sampahnya," ungkap Meinalina.

Dikatakannya untuk rata-rata volume sampah ini paling tidak harus 0,51 persen per tahun guna penanganan sampah. Saat ini pihaknya masih mensurvei dan menghitung per kepala keluarga berapa volume sampah yang dihasilkan per hari.

Oleh karena itu ia mengimbau agar masyarakat bisa memanfaatkan sampah secara maksimal. Saat ini sudah ada beberapa bank sampah yang siap menampung sampah dari rumah tangga diantaranya di Srimenanti, Pemali, Pelabuhan Nusantara Sungailiat dan RT 10 Ahmad Yani.

Meinalina juga berharap adanya peran aktif dari para RT agar mengimbau masyarakatnya mengolah sampah rumah tangga mereka.

"RT bisa mengkoordinir masyarakat dan memilah sampah rumah tangganya mana sampah bisa dimanfaatkan digunakan dan mana sampah yang bisa dibuat kompos. Dari rumah tangga itu bisa sendiri sebenarnya. Seperti di Srimenanti itu sampahnya bisa diuangkan di bank sampah. Dari masyarakat mulai bisa memahami apapun yang dihasilkan bisa berharga," saran Meinalina.(*)