Juara di GP Pangkalpinang 2017, Nasib Shaun Simpson Terpuruk di MXGP 2018

BANGKAPOS.COM -- Juara Grand Prix Pangkalpinang FIM Motocross World Championship (MXGP) 2017 lalu, Shaun Simpson terpuruk. Pembalap Wilvo Yamaha Official MXGP Team itu berada di posisi 17 klasemen.

Pria Inggris Raya ini baru mengkoleksi 106 poin. Poin itu jauh tertinggal dari Jeffrey Herlings yang saat ini memimpin klasemen sementara dengan 486 poin.

Shaun yang meraih podium pertama pada GP Pangkalpinang 2017 itu tak tampil di tiga seri karena mengalami cedera di GP Rusia.

Ia kemudian kembali pada saat GP Inggris, meski belum mencapai hasil yang menggembirakan saat ini.

Tim Yamaha tentunya berharap Shaun Simpson bisa mengulang pencapaian terbaiknya di GP Pangkalpinang.

"@shaunsimpson24 was the winner of last years @mxgp of Indonesia.One weekend off, next stop will be at that same track & location in Pangkal Pinang #YamahaRacing. (@ shaunsimpson24 adalah pemenang tahun terakhir @mxgp dari Indonesia . Satu libur akhir pekan, pemberhentian berikutnya akan berada di jalur & lokasi yang sama di Pangkal Pinang #YamahaRacing," tulis akun yamaharacingcomofficial.

Shaun Simpson (2017)

Namun sejauh ini persaingan terjadi antar dua pembalap pabrikan KTM.

Pengusaha klasemen Jeffrey Herlings unggul 12 poin dari juara dunia 2017, Antonio Cairoli.

Keduanya berasal dari dari tim Red Bull KTM Factory Racing.

Antonio Cairoli asal Italia mengungkapkan dirinya menikmati persaingan dengan Jeffrey Herlings