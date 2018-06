Terberat di Dunia, Inilah 'Ketakutan' Pembalap MXGP Pada Sirkuit Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM -- Putaran kedua belas dari FIM Motocross World Championship (MXGP) akan dijalankan di lokasi eksotis akhir pekan depan. Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Indonesia, akan menjadi tuan rumah acara dan menyambut pengendara dari seluruh dunia, termasuk beberapa wildcard.

Sirkuit GOR Sahabuddin untuk kedua kalinya menyelenggarakan MXGP.

Sirkuit yang tak dilupakan oleh para rider, cuaca buruk membuat sirkuit 'menelan' banyak pembalap.

"Remembering the 2017 Grand Prix of Indonesia with a #tbt. Who could forget the 'bog' that swallowed half of the machinery at Pangkal Pinang?! #mxgp heads back to the circuit for the first of an Indo double header next week #readytorace,

(Mengingat Grand Prix 2017 di Indonesia dengan #tbt. Siapa yang bisa melupakan 'rawa' yang menelan separuh mesin di Pangkal Pinang ?! #mxgp kembali ke sirkuit untuk pertama dari sundulan ganda Indo minggu depan #readytorace) " tulis laman resmi KTM Factory Racing

‏

Namun saat ini, persiapan matang serta cuaca yang panas akan menjadi pembeda dibanding even tahun lalu.

Saat ini sirkuit sudah 97 persen dipersiapkan.

Sirkuit MXGP Pangkalpinang (Bangka Pos/ Resja Juhari)

Bagi pembalap KTM Factory Racing, Antonio Cairoli race di Pangkalpinang menjadi peluangnya mengejar 12 angka dari pimpinan klasemen.

Pada race sebelumnya, Antonio Cairoli memiliki akhir pekan yang sempurna di Grand Prix of Lombardia yang menjadi kandang juara dunia MXGP tahun lalu.

Antonio Cairoli (www.ktm.com)

Melansir mxvice.com, Antonio Cairoli mengatakan balapan di Lombardia Italia memang sudah ia nantikan.