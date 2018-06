Anggap Foto Toplesnya Hasil Karya Seni, Transwoman Melly Bradley Dikritik

BANGKAPOS.COM -- Selebgram Melly Bradley membuat gempat dunia media sosial. Sosok yang juga transwoman ini berani menunjukan foto toples hasil operasi yang ia jalani.

Nama Melly Bradley mencuat ketika dirinya muncul dan mengatakan tetang siapa sosok Lucinta Luna yang sebenarnya.

Menurut Melly, Lucinta adalah sahabat lamanya.

Namun pernyataan berbeda dilontarkan oleh Lucinta.

Lucinta mengaku tidak mengenal Melly.

Dari sinilah keduanya saling adu argumen dan saling sindir.

Namun bedanya, Melly memang terang-terangan mengaku kalau dirinya seorang transgender.

Melly pun berani tampil seksi di depan kamera, mempertontonkan bagian tubuhnya yang sebagian besar hasil operasi.

Foto itu ia tampilkan di insta story miliknya yang kemudian diposting ulang oleh laman akun instagram @ratu.gosip2.

Pada foto itu, Melly menulis 'for you maybe this is pornograp, but for me this is art, do you love art (artinya: untuk Anda mungkin ini adalah porno

tetapi bagi saya ini adalah seni, apakah kamu mencintai seni)," tulis Melly.