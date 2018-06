Nia Ramadhani Banjir Pertanyaan Menggelitik Gegara Ngaku Bahagia Jadi Istri Ardi Bakrie

BANGKAPOS.COM - Pasangan Nia Ramdhani dan Ardi bakrie memang kerap menjadi sorotan.

Bagaimana tidak, bukan rahasia lagi jika kehidupan mereka selalu dikelilingi dengan kemewahan.

Keduanya pun kerap menghabiskan waktu berlibur di luar negeri.

Sejak menikah pada tahun 2010 lalu, kehidupan Nia seakan berubah jauh dari sebelumnya.

Kini, ia seperti hidup bak Cinderella di dunia nyata.

Seperti baru-baru ini, Nia dan keluarga diketahui tengah menikmati libutan di Los Angeles.

Ia pun sempat membagikan salah satu foto liburan bersama sang suami di akun Instagramnya.

Hal itu diketahui tim TribunStyle melalui akun Nia yang mengunggah foto pada Minggu, (24/6/2018).

Menariknya, Nia juga menuliskan caption dan mengaku sangat bangga menjadi istri Ardi.

"I’m so Glad to be yours! @ardibakrie,

(aku sangat senang menjadi milikmu)," tulis Nia.

Namun, siapa sangka caption Nia itu justru menjadi sorotan netizen.