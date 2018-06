Ahok dan Veronica Tan Bercerai, Begini Perlakuan Nicholas Sean pada Ibu dan Adik-adiknya

BANGKAPOS.COM - Meski orangtuanya bercerai, putra sulung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki

Tjahaja Purnama alias Ahok, Nicholas Sean Purnama terlihat tetap bahagia bersama ibunya, Veronica Tan.

Dia membagikan kebahagian itu melalui Insta Story.

Ahok saat ini masih mendekam di tahanan Rutan Mako Brimob Kelapa Dua Depok, atas kasus

penistaan agama yang dilakukannya pada akhir 2016 lalu.

Tanpa kehadiran seorang ayah, Nicholas seakan-akan mengambil peran untuk menjaga ibu dan adik-adiknya.

Seperti saat mereka menikmati makan malam terakhir dia bersama ibunya Veronica Tan.

Ibu kandungnya akan pergi ke luar negeri bersama adik-adiknya.

Nicholas Sean bersama ibunya (InstaStory/ Nicholas Sean)

Melalui insta story miliknya, Nicho merekam momen kebersamaan mereka ketika sedang makan di restoran.

"Last dinner before sending them off to the states," tulis Nicho.