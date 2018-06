Begini Perlakuan Veronica Tan Pada Anak-anaknya Meski Hakim Pengadilan Pernah Ungkapkan Kekhawatiran

BANGKAPOS.COM -- Putra sulung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, Nicholas Sean Purnama tampak menikmati makan malam terakhir dia bersama ibunya Veronica Tan. Ibu kandungnya akan pergi ke luar negeri bersama adik-adiknya.

Melalui insta story miliknya, Nicho merekam momen kebersamaan mereka ketika sedang makan di restoran.

"Last dinner before sending them off to the states," tulis Nicho.

Nicholas Sean (InstaStory/ Nicholas Sean)

Selama ibunya berada di sisinya, Nicho merasa menjadi raja.

"Guess i'm the king of the house for 3 weeks. Gonna Miss You All," tulis Nicho.

Dia berdoa ibu dan adik-adiknya menjalankan penerbangan yang aman.

Nicholas Sean ()

Nicho sangat menyayangi ibunya.

"You'll always be my mom despite that messy hair... Happy Mother's Day!! (Kamu akan selalu menjadi ibuku meskipun rambutnya berantakan ...

Selamat Hari Ibu !!) tulis Nicho.

Sebagaimana diketahui, Ahok dan Veronica Tan resmi bercerai.

Ahok memenangkan gugataan cerai termasuk hak asuh anak.