Ini Penyebab Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang Rusak

laporan Wartawan Bangka Pos Adinda Rizki Amanda

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Website Resmi Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengalami kerusakan pada hari Senin pagi tanggal 25 Juni 2018 lalu.

Kepala humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Iwan Gunawan mengungkapkan penyebab kerusakan website karena sambaran petir.

"Website yang rusak itu terjadi pada hari Senin kemarin, itu karena kena petir. Website memang rentan kena petir hingga terjadinya kerusakan"ujarnya, Selasa (26/6/2018)

Namun demikian, tim IT Pengadilan Negeri Pangkalpinang terus melakukan perbaikan hingga website bisa kembali digunakan.

"Cepat atau lamanya perbaikan semua bergantung pada tim IT, biasanya tim IT juga akan berkoordinasi dengan tim IT di Pengadilan Tinggi, kalau belum selesai maka akan berkoordinasi juga dengan tim IT dirjen"jelasnya.

Meski begitu, ia menjelaskan bahwa untuk memperbaikinya website yang rusak biasanya hanya sampai berkoordinasi dengan tim IT di Pengadilan Tinggi.

"Sejauh ini apabila websitenya rusak belum pernah sampai ke dirjen, cukup berkoordinasi dengan tim IT di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung semua sudah baik"tambahnya.(*)