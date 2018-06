Kementerian Pertanian Fokuskan Tingkatkan Mutu Lada

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementrian Pertanian Dedi Junaidi mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk meningkatkan mutu lada, terutama di Provinsi sentra lada.

"Kita mungkin meningkatkan mutu dari hulu peningkatan ekstensifikasi benih unggul. Kami support ekspor, promosi. Inilah yang akan kita diskusikan dengan perwakilan kementerian perdagangan terkait promosi, saya kira akan diangkat bagaimana harga yang sudah ada bisa disikapi pemerintah dengan diversifikasi produk,mutu kualitas," katanya di hotel Santika Pangkalpinang, Selasa (26/6/2018)

Menurutnya, adanya forum The 7th Meeting Of Asean National Focal Point Working Gruop on Pepper diharapkan akan memberikan stabilitasi harga lada.

"Ini forum pertukaran informasi, seperti pengalaman malaysia yang memberikan asuransi ketika harga anjlok, mereka menetapkan harga minimum," katanya.

Ia menyebutkan para produsen akan membuat pilot project untuk mengundang industri yang membutuhkan lada untuk berbagai produknya.

"Menyikapi keluhan pak Gubernur produsen harus bersatu dari IPC akan buag pilot project Babel akan jadi center untuk riset, mengundang industri yang membutuhkan row material lada, jangan hanya mendapatkan bahan baku, tapi juga harus tau kualitas mutunya," katanya.(*)