Konser Guns N' Roses Bakal Menghentak Jakarta, Tiketnya Mulai Dijual dari harga Rp250 Ribu

BANGKAPOS.COM - Penggemar band rock Guns N' Roses Indonesia mesti beneran bersiap nih. Pasalnya besok tiket konser mereka yang bakal digelar 8 November mendatang mulai dijual. Kalian bisa mendapatkan tiket konser itu mulai dari harga Rp 250.000,00.

Melansir laman hai-online, pada 27 dan 28 Juni besok, tepatnya mulai pukul 11:00 WIB, tiket pre-sale konser bertajuk "Not In This Lifetime" Tour Guns N' Roses bakal dijual.

Pihak promotor, yaitu TEM dan UnUsUal Entertainment mengumumkan nih 7 kategori yang tersedia untuk tiket kategori pre-sale ini.

Harga tiket pre-sale dimulai dari Rp250.000,00 untuk kursi Green Zone, Rp450.000,00 untuk kursi Blue Zone, Rp550.000,00 untuk kursi Purple Zone, dan Rp800.000,00 untuk kursi Yellow Zone.

Selain kategori duduk, ada juga untuk standing area.

Harganya mulai dari Rp750.000,00 untuk Rock Zone, Rp1.800.000,00 untuk kursi Orange Zone, dan Rp1.000.000,00 untuk standing Rock Zone A.

Rock Zone A sendiri merupakan wilayah paling dekat dengan panggung loh.

Harga Tiket Guns N' Roses Jakarta

Nah, tepat pada 29 Juni baru deh mulai berlakut harga tiket reguler. Harganya mulai dibandrol dari Rp450.000,00 sampai katagori VIP seharga Rp5.500.000,00.

Konser "Not In This Lifetime" ini sendiri bakal diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK). Konser Guns N' Roses di Jakarta ini pun jadi kota pembuka di Asia.

Nggak sabar beli tiket dan nonton Axl Rose, dkk? Langsung aja meluncur ke sini bos!

Kisah Perseteruan dengan Nirvana

Buat para pencinta musik era '90-an, band Nirvana dan juga Guns N' Roses pasti menjadi "asupan" wajib bagi mereka.

Soalnya, lagu-lagu dari dua band ini "awet muda" dan nggak pernah ngebosenin. Namun, dua band itu ternyata pernah terlibat dalam perseteruan atas kesalahpahaman dan juga ucapan-ucapan kotor dari kedua frontman, Kurt Cobain dan Axl Rose.

Dalam artikel ini, HAI ingin menceritakan dan sedikit bernostalgia bagaimana Kurt dan Axl menjadi musuh yang pernah saling mengejek satu sama lain.

Semua itu dimulai pada tahun 1991-1992. Sebenarnya, Axl adalah penggemar berat Nirvana.

Bahkan, Axl seringkali mengenakan kaos Nirvana, di dalam video "Don't Cry" pun ia menggunakan topi yang bertuliskan Nirvana.

Akhirnya, Axl mengajak Nirvana, terutama Kurt, untuk menjadi band pembuka Guns N' Roses ketika sedang tur besar-besaran.

Dan di sinilah perseteruan terjadi. Kurt menolak untuk jadi band pembuka Guns N' Roses dan malah ngata-ngatain band rock itu.

Dave Grohl pun angkat suara akan hal ini. "Aku ingat ketika Nevermind dirilis, Axl Rose adalah penggemar berat kami. Guns N' Roses sedang mau tur besar-besaran dengan Metallica, dan mereka mau Nirvana jadi band pembuka.

Axl terus menghubungi Kurt, nggak pernah berhenti. Sampai pada akhirnya, Kurt kesal dengan Axl Rose."

"Akhirnya, Kurt mulai ngatai-ngatain (Axl). Dan begitupula dengan Axl. Hal itu seperti anak kecil," lanjutnya.

Kurt pernah mengatakan kalau dirinya menganggap Guns N' Roses bukan band yang diisi orang-orang bertalenta.

"Aku nggak mau menghabisklan waktuku untuk Guns N' Roses, karena mereka sangat menyedihkan dan nggak bertalenta," ujarnya.

Semenjak itu, Axl menganggap kalau Nirvana adalah musuh terbesarnya.

"Nirvana lebih memilih tinggal di rumah dan mengonsumsi narkoba dengan istri pelacur mereka daripada pergi tur bareng kita," papar Axl.

Perseteruan semakin memanas ketika Nirvana dan Guns N' Roses dijadwalkan manggung bareng di VMA pada tahun 1992.

Kala itu, Axl berpapasan dengan Kurt dan istrinya, Courtney Love, yang sedang menggendong anak mereka, Frances. Courtney malah mengejek Axl, dan Axl langsung ngomong ke Kurt: "Tolong tutup mulut pelacurmu ini, atau aku akan menghancurkanmu!"

Pada tahun 1994, beberapa hari sebelum Kurt Cobain menghabisi nyawanya sendiri, ia bertemu dengan salah seorang anggota Guns N' Roses, Duff McKagan.

Kala itu, Kurt mengaku senang melihat Duff. Kala itu, Duff sudah memiliki rasa kalau Kurt sedang merasa stres dan kesepian.

Malahan, Duff ingin sekali mengundang Kurt ke rumahnya yang nggak jauh dari rumah pribadinya. Namun, dua hari kemudian, ia dihubungi oleh sang manajer kalau Kurt telah meninggal.

Setelah Kurt meninggal dunia, perseteruan Nirvana dan Guns N' Roses semakin hilang.

Bahkan, sang drummer Guns N' Roses langsung menghubungi Dave Grohl untuk menyatakan rasa bela sungkawa.

Pada tahun 2010, akhirnya, Duff, mewakili Guns N' Roses, meminta maaf terhadap Nirvana atas perseteruan yang terjadi antara mereka.(Hai-Online/Grid.id)