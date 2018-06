Xhaka dan Shaqiri Dihukum FIFA Gara-gara Selebrasi Begini, Rupanya Artinya Begini

BANGKAPOS.COM - Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, memberikan hukuman terhadap dua pemain timnas Swiss, Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka. Menurut laporan Goal yang dikutip BolaSport.com, FIFA memberikan hukuman bagi Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka berupa denda. Nominal denda tersebut senilai 7.500 pounds atau sekitar Rp 141 juta bagi masing-masing pemain.

Hukuman tersebut terhitung ringan kalo dibandingkan dengan prediksi banyak media yang memperkirakan bahwa Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka bakal menerima sanksi larangan bermain. Kedua pemain Swiss itu menerima hukuman tersebut gara-gara membuat simbol lewat tangannya seperti burung yang mengepakkan sayap dan menempelkannya di tengah dada.

Diduga, selebrasi itu adalah bentuk dari burung Elang pada bendera negara Albania yang berusaha ditunjukkan Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka kepada dunia.

Selain Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka, kapten Swiss, Stephan Lichtsteiner, juga menerima sanksi denda senilai 3.700 pounds karena perilaku serupa.

Ada apa dengan Albania?

Xhaka and Shaqiri both scoring goals and doing an Albanian eagle celebration after Serbian genocide on Albania left them having to move to Switzerland very young. That is some statement to make.