Ucapan Selamat Ulang Tahun Krisdayanti Belum Direspon Azriel, Netter Terharu Gegara Hal Ini

BANGKAPOS.COM - Anak bungsu Krisdayanti dan Anang Hermansyah, Azriel hari ini genap berusia 18 tahun.

Seolah tak ingin melewatkan momen bahagia ini, Krisdayanti mengunggah foto-foto anaknya di laman instagram.

Ada empat foto yang dibagikan istri Raul Lemos ini.

Pertama foto yang menyorot wajah Azriel dan Krisdayanti dari dekat.

Lalu foto-foto Azriel waktu masih kecil serta foto terbaru saat KD menghadiri wisuda SMA Azriel belum lama ini.

Caption yang ditulisnya pun cukup menyentuh.

KD mengingatkan putranya bahwa dengan usianya yang menginjak 18 tahun akan banyak tanggungjawab yang harus dilakukan.

Selain itu, harapan kepadanya juga semakin besar.

"Today you turns eighteen responsibilities will start piling up and expectations will also get bigger. Happy 18 birthday son

@azriel_hermansyah," tulisnya.

Belum ada tanggapan Azriel terkait unggahan ibu kandungnya ini.