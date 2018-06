Ungkapan Rindu Rasyid Rajasa Setelah 40 Hari Ditinggal Istri Tercinta

BANGKAPOS.COM - Kemarin, Rabu (27/6/2018) merupakan 40 hari peringatan meninggalnya Adara Taista, menantu Hatta Rajasa.

Adara adalah istri dari putra bungsu Hatta Rajasa, yakni Rasyid Rajasa.

Ia meninggal dunia 40 hari yang lalu karena penyakit kanker kulit yang dideritanya.

Kali ini, Rasyid mengenang kepergian wanita yang amat dicintainya itu di akun Instagram miliknya, @rasyidrajasa, Rabu (27/6/2018).

Tampak di akun Instagramnya itu, Rasyid memposting foto kenangannya bersama sang istri.

Rasyid pun menuliskan caption untuk mengenakan kepergian istrinya tersebut.

"Our selfie, its been 40 days

Tidak ada kata2 yg dapat mengekspresikan betapa kangen nya aku sama kamu.

Hanya lewat doa yg dapat di panjatkan.

Cinta kita tidak akan pernah pudar, I will always love you until we meet again in jannah," tulis Rasyid.

Seperti yang diketahui, Adara meninggal dunia para pukul 11.38 WIB (13.38 waktu tokyo), lsg dari Tokyo-Japan, 19 Mei 2018.

Adara meninggal dunia di rumah sakit Moriyama Memorial Tokyo.