Usia Anaknya Genap 52 Tahun, Mama Ahok Siapkan Masakan Khusus untuk Mantan Gubernur Jakarta Itu

BANGKAPOS.COM -- Jumat (29/6/2018) mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok genap berusia 52 tahun. Meski di dalam penjara, pihak keluarganya brencana membuat acara syukuran.

Sejumlah persiapan syukuran dilakukan oleh keluarga Ahok.

Fifi Lety Indra Tjahaya Purnama yang merupakan adik kandung Ahok mengungkapkan adanya acara untuk mensyukuri ulang tahun kakaknya itu.

"brp org (beberapa orang) dan Wartawan sudah tanya soal perayaan ultah AhokBTP Tgl 29 besok. Kebetulan besok pass Jumat memang jadwal Trima tamu Yg sudah daftar, Bbrp Teman dekat saudara," tulis Fifi Lety di laman Instagram miliknya.

Diakui Fifi, ibu mereka menyiapkan mie panjang umur.

"Mama juga masak mie panjang umur dan bawa kue selamat Ulang Tahun. Paling ya doa dan makan kue ultah dan mie goreng buatan mama, bersyukur atas anugrah Tuhan. Spt Yg sudah2 Kalau Di tanya pasti jawab Puji Tuhan. Selamat ultah koko @basukibtp Puji Tuhan sll amen ( Phil 4:19) #ahokbirthday #ahokers," tulis Fifi.

Sementara Ahok merayakan ulang tahunnya, di dalam penjara dua anaknya mengikuti ibu kandungnya bepergian.

Nicholas Sean Purnama tampak menikmati makan malam terakhir dia bersama ibunya Veronica Tan. Ibu kandungnya akan pergi ke luar negeri bersama adik-adiknya.

Melalui insta story miliknya, Nicho merekam momen kebersamaan mereka ketika sedang makan di restoran.

"Last dinner before sending them off to the states," tulis Nicho.