Ahok Berulang Tahun di Balik Jeruji, Tulisannya Bikin Haru

BANGKAPOS.COM - Hari ini, Jumat (29/6/2018), mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berulang tahun yang ke-52 tahun.

Banyak tokoh nasional dan netizen yang mendoakan Ahok di hari bahagianya ini.

Karena banyak yang memberikan ucapan dan doa tersebut, Ahok melalui Tim BTP menyampaikan ucapan terima kasih dan juga mengungkapkan perasaannya atas hari ulang tahunnya tersebut.



Ahok menuliskan hal tersebut di selembar kertas dan kemudian diunggah di akun Instagram-nya, @basukibtp oleh Tim BTP pada Jumat (29/6/2018).

Melalui surat tersebut, Ahok juga meminta maaf karena tidak bisa menerima para tamu yang hadir di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Ia juga menyampaikan perasaannya yang tertuang dalam lirik lagu milik Elvis Presley berjudul 'The Wonder You'.

Simak unggahan selengkapnya di sini!

Ucapan terima kasih dari Ahok



"Diposting oleh @timbtp

Saya mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan, cinta, dan kasih sayangnya di hari ulang tahun saya. Mohon maaf saya belum bisa berjumpa secara fisik dengan kalian semua di Mako Brimob.

Saya juga mau mengucapkan perasaan saya kepada kalian semua seperti lirik lagu Elvis Presley “The Wonder of You”