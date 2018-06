Hilda Vitria Disindir Liburan Gratis Bareng Billy Syahputra, Begini Jawaban Menohoknya

BANGKAPOS.COM - Hubungan asmara yang terjalin antara komedian Billy Syahputra dan Hilda Vitria memang kerap mendapat beragam reaksi miring dari kalangan netizen.

Hal ini tentu bukan tak beralasan pasalnya hubungan keduanya terjalin betepatan dengan tuntutan Hilda atas pembatalan pernikahannya dengan Kris Hatta.

Namun hal tersebut nampaknya tak menjadi penghalanng bagi hubungan keduanya.

Billy Syahputra dan Hilda Vitria (Kolase TribunJakarta.com)

Terbukti belum lama ini kedua pasangan yang tengah di mabuk asmara ini sempat menghabiskan waktu liburan mereka ke luar negeri.

Tak tanggung-tanggung, keduanya memilih Australia sebagai tempat destinasi wisata keduanya.

Sederet momen-momen romantis keduanyapun terlihat di akun instagram masing-masing.

Seperti belum lama ini terlihat Hilda yang kemabali membagikan momen keromantisannya bersama dengan Billy.

Terlihat Hilda dan Billy saling memeluk satu sama lain dalam unggahnnya.

Billy Syahputra dan Hilda Fitria (TribunStyle/Kolase)

Tak hanya foto, Hilda juga menuliskan kata-kata yang tak kalah romantis pada keterangan foto tersebut.

"Love is when a person's happiness is more important than your happiness"

Namun ternyata unggahan foto Hilda tersebut mendapat komentar negatif dari salah seorang netizen.