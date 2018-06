Ini Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Pangkalbalam

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rapat pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilwako Pangkalpinang sedang berlangsung, khususnya di Kecamatan Pangkalbalam yang terdapat lima kelurahan.

Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) Kecamatan Pangkalbalam, Amirudin mengatakan pasangan Maulan Akil dan M Sopian unggul di kecamatan Pangkalbalam, dengan total 46 TPS, yang terdiri dari lima kelurahan yakni Kelurahan Ampui dengan 475 suara, Ketapang dengan 1.073 suara , Lontong Pancur 869 suara , Rejosari dengan 868 suara dan dan Kelurahan Pasir Garam dengan 310 suara.

Berikut rincian rekapitulasi perhitungan suara lima kelurahan di pangkalbalam :

Kelurahan Ampui dengan 1409 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 88 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 502 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 475 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 290 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 1355 suara.

Jumlah suara tidak sah : 54 suara.

Kelurahan Ketapang sebanyak 2103 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 77 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 558 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 1073 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 343 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 2051 suara.

Jumlah suara tidak sah : 52 suara.

Keluarahan Lontong Pancur 2178 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 134 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 619Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 869 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 488 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 2110suara.

Jumlah suara tidak sah : 68 suara.

Kelurahan Rejosari sebanyak 2066 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 166 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 651Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 868 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 309 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 1994 suara.

Jumlah suara tidak sah : 72 suara.

Kelurahan Pasir Garam sebanyak 1069 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 276 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 213 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 310 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 197 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 996 suara.

Jumlah suara tidak sah : 23 suara.