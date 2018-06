Lewat Lagu 'The Wonder of You' , Begini Perasaan Ahok di Dalam Penjara di Hari Ulang Tahunnya

BANGKAPOS.COM -- Hari ini, Jumat 29 Juni 2018, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok genap berusia 52 tahun. Pada hari ini, Ahok yang mendekam di tahanan Mako Brimob mencurahkan perasaannya melalui sebuah lagu.

Di posting oleh @timbtp di laman instagram miliknya, mantan suami Veronica Tan itu menguncapkan terima kasih kepada orang-orang yang mendukungnya.

"Saya mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan, cinta, dan kasih sayangnya di hari ulang tahun saya. Mohon maaf saya belum bisa berjumpa secara fisik dengan kalian semua di Mako Brimob," kata Ahok.

Ia lalu menyampaikan perasaanya pada semua orang melalui sebuah lagu.

"Saya juga mau mengucapkan perasaan saya kepada kalian semua seperti lirik lagu Elvis Presley “The Wonder of You”," kata Ahok.

Berikut petikan lagu The Wonder of You

.

“When no-one else can understand me

When everything I do is wrong

You give me hope and consolation

You give me strength to carry on...

And you're always ..there.. to lend a hand

In everything I do

That's the wonder

The wonder of you

.

And when you smile the world is brighter

You touch my hand and I'm a king

Your kiss to me is worth a fortune

Your love for me is everything

.

I'll guess I'll never...know... the reason why

You love me like you do

That's the wonder...

The wonder of you

.

I'll guess I'll never... know ...the reason why...

You love me like you do

That's the wonder...

The wonder of you

(“Ketika tidak ada yang bisa mengerti saya

Ketika semua yang saya lakukan salah

Anda memberi saya harapan dan penghiburan

Anda memberi saya kekuatan untuk melanjutkan ...

Dan Anda selalu ... di sana .. untuk mengulurkan tangan

Dalam semua yang saya lakukan

Itulah keajaibannya

Keajaiban Anda

.

Dan ketika Anda tersenyum, dunia menjadi lebih cerah

Anda menyentuh tangan saya dan saya seorang raja

Ciumanmu padaku sangat berharga

Cintamu padaku adalah segalanya

.

Saya kira saya tidak akan pernah ... tahu ... alasannya mengapa

Anda mencintai saya seperti yang Anda lakukan

Itu keajaiban ...

Keajaiban Anda

.

Saya kira saya tidak akan pernah ... tahu ... alasan mengapa ...

Anda mencintai saya seperti yang Anda lakukan

Itu keajaiban ...

Keajaiban Anda)

Meski di dalam penjara, pihak keluarganya brencana membuat acara syukuran.

Sejumlah persiapan syukuran dilakukan oleh keluarga Ahok.

Fifi Lety Indra Tjahaya Purnama yang merupakan adik kandung Ahok mengungkapkan adanya acara untuk mensyukuri ulang tahun kakaknya itu.