Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Girimaya Selesai, Molen-Sopian Unggul

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian



BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rapat pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilwako Pangkalpinang sedang berlangsung, khususnya di Kecamatan Girimaya yang menyatakan lima kelurahan dikecamatan girimaya pasangan Molen - Sopian lebih unggul.

Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) Kecamatan Girimaya, Nurhasan mengatakan pasangan molen - sopian unggul di kecamatan girimaya, dengan total 40 TPS yang tersebar di kelurahan batu intan dengan 385 suara, pasar padi dengan 302 suara, bukit besar dengan 1074 suara, semabung baru dengan 912 suara dan sriwijaya dengan 691 suara. (*)

Berikut rincian rekapitulasi perhitungan suara lima kelurahan di girimaya :

Kelurahan Pasar padi dengan 5 TPS dengan 621 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 121 Suara. No urut 2 (Saparudin -Edison) : 88 Suara No urut 3 (Molen - Sopian) : 302 suara No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 84 suara. --- Jumlah seluruh suara sah : 595 suara. Jumlah suara tidak sah : 26 suara.

(*) Kelurahan Batu Intan dengan 7 TPS sebanyak 1081 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 208 Suara. No urut 2 (Saparudin -Edison) : 208 Suara No urut 3 (Molen - Sopian) : 385 suara No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 219 suara. --- Jumlah seluruh suara sah : 1020 suara. Jumlah suara tidak sah : 61 suara.

(*) Keluarahan Bukit Besar dengan 11 TPS dengan 2386 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 194 Suara. No urut 2 (Saparudin -Edison) : 805 Suara No urut 3 (Molen - Sopian) : 1074 suara No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 247 suara. --- Jumlah seluruh suara sah : 2320 suara. Jumlah suara tidak sah : 66 suara.

(*) Kelurahan Semabung Baru dengan 9 TPS sebanyak 1773 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 133 Suara. No urut 2 (Saparudin -Edison) : 337 Suara No urut 3 (Molen - Sopian) : 912 suara No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 330 suara. --- Jumlah seluruh suara sah : 1712 suara. Jumlah suara tidak sah : 61 suara.

(*) Kelurahan Sriwijaya dengan 8 TPS sebanyak 1504 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 127 Suara. No urut 2 (Saparudin -Edison) : 433 Suara No urut 3 (Molen - Sopian) : 691 suara No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 201 suara. --- Jumlah seluruh suara sah : 1452 suara. Jumlah suara tidak sah : 52 suara.(*)