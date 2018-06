Ini Hasil Rekapitulasi Kecamatan Gabek, Perhitungan Suara Nyatakan Molen - Sopian Unggul

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rapat pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilwako Pangkalpinang sedang berlangsung, khususnya di Kecamatan Gabek yang sempat kewalahan karena jumlah TPS dan kelurahan yang banyak, Sabtu (30/6/2018).

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gabek, mengatakan rekapitulasi dimulai dari jumat (29/6/2018) lalu dan baru selesai slang ini, kemudian pasangan molen - sopian unggul di kecamatan gabek , dengan total 58 TPS yang tersebar di kelurahan air salemba dengan 1.179 suara, gabek dua dengan 2.544 suara, gabek satu dengan 2063 suara, jerambah gantung dengan 1.709 suara, selindung lama dengan 2.003 suara dan selindung baru dengan 1.967 suara.

Berikut rincian rekapitulasi perhitungan suara enam kelurahan di gabek :

(*) Kelurahan Air Salemba dengan 1.179 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) :269Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 134 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 389 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 163 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 1135 suara.

Jumlah suara tidak sah : 44 suara.

(*) Kelurahan Gabek Dua sebanyak 2.544 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 189 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 929 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 961 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 381 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 2460 suara.

Jumlah suara tidak sah : 84 suara.

(*) Keluarahan Gabek Satu dengan 2.063 suara yakni :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 172 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 771 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 866 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 180 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 1989 suara.

Jumlah suara tidak sah : 74 suara.