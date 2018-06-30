MXGP 2018
Jeffrey Herlings Pimpin Babak Kualifikasi MXGP 2018 Pangkalpinang
Herlings finish dengan total waktu 24:01.609. Selanjutnya di posisi kedua ada juara dunia Antonio Cairoli yang
Laporan Wartawan Bangka Pos, Putrie Agusti Saleha
BANGKAPOS.COM, BANGKA-Pembalap dari team Red Bull KTM Factory Racing, Jeffrey Herlings memimpin pada babak kualifikasi yang dilaksanakan di Sirkuit GOR Sahabuddin Pangkalpinang, sabtu (30/6/2018).
Herlings finish dengan total waktu 24:01.609. Selanjutnya di posisi kedua ada juara dunia Antonio Cairoli yang merupakan lawan satu tim Herlings.
Cairoli finish dengan perolehan waktu 24:04.636 dengan jarak waktu hanya 3.027 detik dari Herlings.
Selanjutnya di posisi ketiga diraih oleh Clement Desalle dengan perolehan waktu 24:10.619.
Sedangkan Shaun Simpson harus puas di peringkat ke 16 dengan perolehan waktu 25:11.871.
Berikut daftar hasil babak kualifikasi kelas MXGP
1. Jeffrey Herlings (84) KTM : 24:01.609
2. Antonio Cairoli (222) KTM : 24:04.636
3. Clement Desalle (25) Kawasaki : 24:10.619
4. Gautier Paulin (21) Husqvarna : 24:19.207
5. Romain Febvre (461) Yamaha : 24:28.784
6. Tim Gajser (243) Honda : 24:30.478
7. Glenn Coldenhoff (259) KTM : 24:38.881
8. Jeremy Seewer (91) Yamaha : 24:40.686
9. Jeremy Van Horebeek (89) Yamaha : 24:42.490
10. Julien Lieber (33) Kawasaki : 24:44.901
11. Maximilian Nagl (12) TM : 24:48.151
12. Max Anstie (99) Huqsvarna : 24:54.448
13. Alessandro Lupino (77) Kawasaki : 24:56.406
14. Evgeny Bobryshev (777) Suzuki : 24:58.418
15. Arminas Jasikonis (27) Honda 25:08.729
16. Shaun Simpson (24) Yamaha : 25:11.871
17. Kevin Strijbos (22) KTM : 25:15.903
18. Todd Waters (42) Honda : 25:19.573
19. Valentin Guillod (92) KTM : 25:21.577
20. Lewis Stewart (336) Huqsvarna : 24:49.856 (-1 lap)
21. Rizky Hanif Kusparwanto (705) Husqvarna : 25:05.359 (-2 laps)
22. Andre Sondakh (701) KTM : 25:12.480
23. Farhan Hendro (162) Huqsvarna : 26:05.278
24. Tommy Searle (100) Kawasaki : 11:39.173 (-7 laps)
25. Aldi Lazaroni (288) Huqavarna : 11:40.519 (-8 laps).(*)
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