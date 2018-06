Molen - Sopian Unggul dari Hasil Perhitungan Suara Tiga Kecamatan

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara dalam pilwako pangkalpinang telah dilakukan di Tiga Kecamatan yakni, girimaya, pangkalbalam dan gabek.

Tersisa empat kecamatan yang sedang melakukan rekapitulasi yakni, gerunggang, taman sari, bukit intan dan rangkui. Dari ketiga kecamatan yang telah selesai melakukan perekapan, pasangan molen-sopian dinyatakan unggul.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gabek, mengatakan rekapitulasi baru selesai slang ini, kemudian pasangan molen - sopian unggul di kecamatan gabek , dengan total 58 TPS yang tersebar di kelurahan air salemba dengan 1179 suara, gabek dua dengan 2544 suara, gabek satu dengan 2063 suara, jerambah gantung dengan 1709 suara, selindung lama dengan 2003 suara dan selindung baru dengan 1967 suara.

Sedangkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pangkalbalam, Amirudin mengatakan pasangan molen - sopian unggul di kecamatan pangkalbalam, dengan total 46 TPS, yang terdiri dari lima kelurahan yakni kelurahan ampui dengan 475 suara, ketapang dengan 1073 suara , lontong pancur 869 suara , rejosari dengan 868 suara dan pasir garam dengan 310 suara

Dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Girimaya, Nurhasan mengatakan pasangan molen - sopian unggul di kecamatan girimaya, dengan total 40 TPS yang tersebar di kelurahan batu intan dengan 385 suara, pasar padi dengan 302 suara, bukit besar dengan 1074 suara, semabung baru dengan 912 suara dan sriwijaya dengan 691 suara

Berikut Rincian perolehan di Ketiga Kecamatan tersebut,

(*) Kecamatan Girimaya :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 783 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 1871 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 3364 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 1081 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 7089 suara.

Jumlah suara tidak sah : 271 suara.

(*) Kecamatan Pangkalbalam :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 741 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 2553 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 3378 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 1627 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 8506 suara.

Jumlah suara tidak sah : 269 suara.

(*) Kecamatan Gabek :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 1037 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 3992 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 4266 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 1766 suara.

---

Jumlah seluruh suara sah : 11.061 suara.

Jumlah suara tidak sah : 404 suara.