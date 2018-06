Tampil Melempem, Begini Nasib Kiper Spanyol David de Gea saat Melawan Rusia

BANGKAPOS.COM - Kiper tim nasional (timnas) Spanyol, David de Gea tak perlu takut kehilangan tempat utama untuk laga melawan timnas Rusia pada abbak 16 besar Piala Dunia 2018, Minggu (1/7/2018).

Pelatih timnas Spanyol, Fernando Hierro mengungkapkan, bahwa David de Gea masih akan ia andalkan untuk menjaga gawang.

"De Gea akan bermain melawan Rusia," kata Hierro seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Saya menghormati semua pendapat tetapi kami yang akan membuat keputusan akhir dan saya juga punya pandangan yang jelas untuk laga melawan Rusia," ucap Hierro menambahkan.

Baca: Jadwal Lengkap Babak 16 Besar Piala Dunia 2018, Duel Perdana Prancis Versus Argentina

David de Gea memang belum menunjukkan penampilan terbaik selama fase grup Piala Dunia 2018.

Ia baru membukukan satu penyelamatan dari enam tembakan tepat sasaran yang mengarah ke gawang timnas Spanyol.

Akibatnya, timnas Spanyol sudah kebobolan lima gol sejauh ini.

Baca: Tak Cuma Cantik, 6 WAGs Ini juga Populer dan Bersinar di Babak 16 Besar Piala Dunia 2018

De Gea pun menjadi sasaran kritik terkait gawang timnas Spanyol yang rentan dibobol.

Namun, Hierro tetap tak kehilangan kepercayaan terhadap kiper Manchester United tersebut.

Selain De Gea, timnas Spanyol juga memiliki Kepa Arrizabalaga dan Pepe Reina sebagai kiper cadangan.