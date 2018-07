Dapat Kejutan Ultah, Kaus Oblong yang Dipakai Nikita Willy Jadi Sorotan

BANGKAPOS.COM - Penampilan para selebritis memang tak pernah luput dari sorotan publik.

Mulai dari gaya busana hingga fashion item yang mereka pakai selalu menarik untuk dibahas.

Seperti halnya penampilan artis cantik Nikita Willy yang baru saja genap berusia 24 tahun.

Menurut pantauan Stylo Grid.ID, pemain film 'Alas Pati' itu memang dikenal dengan paduan gaya busananya yang stylish.

Namun baru-baru ini ia terlihat lebih simpel dengan gaya kasual saat mendapat kejutan ulang tahun dari para sahabatnya.

Nikita Willy mendapat kejutan ultah

Diketahui dari postingan di akun instagramnya, Nikita Willy terlihat mengenakan T-Shirt alias kaus oblong.

Tampil dengan gaya rambut barunya yang pendek, setuju nggak klaau penampilannya tetap terlihat kece?

Nah menariknya, Nikita Willy terlihat mengenakan kaus oblong berwarna hitam dengan motif bertuliskan “SAINT LAURENT- To The Moon and Back Ringer T-Shirt”.

Nikita Willy kenakan kaus oblong bertuliskan "SAINT LAURENT- To The Moon and Back Ringer T-Shirt"

Wahhh menurut penelusuran Stylo Grid.ID, kaus tersebut dibandrol dengan harga yang nggak main-main.

Yap! Kaus bergaya rock 'n roll spirit itu dibandrol dengan harga Rp 5,4 juta seperti yang dilansir dari situs web farfetch.com

Farfetch SAINT LAURENT- To The Moon and Back Ringer T-Shirt





