Di Bukit Intan Pasangan Molen-Sopian Unggul, Raih 6.401 Suara

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rekapitulasi Perhitungan Suara dalam Pikada Pangkalpinang sedang berlangsung, khususnya di Kecamatan Bukit Intan yang menyatakan tujuh kelurahan dikecamatan tersebut pasangan molen- sopian lebih unggul, Minggu (1/7).

Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) Kecamatan Bukit Intan, Abdul Rasyid mengatakan pasangan molen - sopian unggul di kecamatan Bukit Intan dengan total 56 TPS, yang terdiri dari delapan kelurahan yakni Kelurahan Air Itam, Air Mawar, Bacang, Pasirputih, Semabung Lama, Sinarbulan dan Temberan.

Berikut rincian rekapitulasi perhitungan Kecamatan bukit intan :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 1.016 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 3.076 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 6.401 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 2.316 suara.

Jumlah seluruh suara sah : 12.809 suara.

Jumlah suara tidak sah : 401 suara.

Total : 13.210 suara