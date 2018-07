Di Kecamatan Taman Sari Molen-Sopian Menang Tipis dari Pasangan Udin-Edison

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rekapitulasi Perhitungan Suara dalam Pilkada Pangkalpinang sedang berlangsung, khususnya di Kecamatan Taman Sari yang menyatakan lima kelurahan dikecamatan tersebut pasangan molen- sopian lebih unggul, Minggu (1/7).

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Taman Sari, Yohanes mengatakan pasangan molen - sopian unggul di kecamatan ini dengan total 48 TPS, yang terdiri dari lima kelurahan yakni kelurahan Batin Tikal dengan 10 TPS , Gedung Nasional dengan 8 TPS , Kejaksaan 13 TPS, Opas Indah dengan 8 TPS, dan Rawa Bangun dengan 9 TPS.

Berikut rincian rekapitulasi perhitungan Kecamatan Taman Sari :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 839 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 3.004 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 3.221 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 1.460 suara.

Jumlah seluruh suara sah : 8.524 suara.

Jumlah suara tidak sah : 285 suara.

Total : 8.809 suara