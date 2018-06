Menjadi Seorang Ibu, Acha Septriasa Ungkap Perasaan Ini

BANGKAPOS.COM - Artis peran Acha Septriasa mengungkapkan perasaan luar biasa yang ia alami ketika menjadi seorang ibu.

Bagi Acha, saat ia menjadi seorang ibu, ia bisa merasakan cinta tanpa pamrih.

Ia juga merasa bersemangat untuk hal kecil yang berhubungan dengan putrinya, Bridgia Kalina Kharisma.

Istri Vicky Kharisma itu bahkan sering merasa terkejut dengan kekuatan batinnya yang mampu menangani apapun yang ada di hidupnya.

Hal tersebut diungkapkan Acha pada unggahan di akun Instagramnya pada 18 Juni lalu.

"The overwhelming rush of emotions that i experience as a Mum,

being so unconditionally in love,

being overly excited to simplest thing,

sometimes i surprise myself with my inner strength

being able to handle anything life throws

#candid By hubby" tulis Acha dalam caption unggahannya.

(Perasaan luar biasa yang aku alami sebagai seorang ibu,

bisa mencintai tanpa pamrih,

terlalu bersemangat untuk hal yang sederhana,

terkadang aku mengejutkan diriku sendiri dengan kekuatan batinku

bisa menangani apapun yang diberikan oleh kehidupan

#candid oleh suami).

Acha menikah dengan Vicky Kharisma pada tahun 2016 silam.

Semenjak menikah, ia mengikuti suami tinggal di Sidney, Australia.

Dari pernikahan tersebut Acha dan Vicky dikaruniai Brie yang lahir di Negeri Kangguru itu. (*)