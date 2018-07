Rekapitulasi Perhitungan Suara Di Kecamatan Gerunggang Selesai, Pasangan Udin - Edison Unggul

Laporan Wartawan Bangkapos, Yudha Palistian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rapat pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilwako Pangkalpinang sedang berlangsung, khususnya di Kecamatan Gerunggang yang menyatakan enam kelurahan di kecamatan tersebut pasangan udin-edison lebih unggul, Minggu (1/7/2018).

Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan (PPK) Kecamatan Gerunggang, Tono mengatakan pasangan Udin-Edison unggul di Kecamatan Gerunggang, dengan total 65 TPS, yang terdiri dari enam kelurahan yakni kelurahan Tuatunu dengan 12 TPS, Taman Bunga dengan 9 TPS, Kacang Pedang 15 TPS , Bukit Sari dengan 9 TPS, Air Kelapa 7 TPS dan Bukit Merapin13 dengan 9 TPS.

Berikut rincian rekapitulasi perhitungan Kecamatan Gerunggang :

No urut 1 ( Rinaldi - Sarjulianto) : 981 Suara.

No urut 2 (Saparudin -Edison) : 6178 Suara

No urut 3 (Molen - Sopian) : 5240 suara

No urut 4 ( Endang Kusumawati - Ismiryadi) : 2382 suara.

Jumlah seluruh suara sah : 14.781 suara.

Jumlah suara tidak sah : 505 suara.

Total : 15.286 suara